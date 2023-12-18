В "Дії" появится ряд новых функций и сервисов.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что мобилизацию переносить в "Дію" не будут и повестки там не появятся.

"Повесток в "Дії" не будет. Мы говорили об этом, и теперь я подтверждаю это. Внедрять повестки в "Дії" не планируется вообще. Поэтому этого вопроса нет сегодня на повестке дня", - подчеркнул министр в интервью "24 каналу".

Также он поделился амбициозными планами на следующий год. Среди них, в частности, и внедрение искусственного интеллекта в "Дію".

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"Мы будем продолжать строить цифровое государство, трансформировать образование, развивать military-tech. Планируем в следующем году наконец запустить растаможку в "Дії", развивать проект "Дія.Офис" и внедрять искусственный интеллект в "Дію". А еще - постепенно оцифровывать все наиболее популярные услуги, которых еще нет и на которые пока нет запроса, но появится. То есть быть готовыми к любым новым внедрениям",- отметил Федоров.

По его словам, в следующем году планируется запуск и развитие "Мрії" как образовательного продукта, который должен стать определенным толчком к изменениям системы образования, и показать, как может происходить цифровизация этой сферы.

"Конечно, что и в направлении military-tech будем продолжать развивать Brave1, как единый кластер, создающий инновации в нашей стране. Продолжим работать и над дронами, РЭБом, над роботизированными платформами. Да и вообще будем искать те продукты, которые могут менять ситуацию на поле боя, как это происходило с коптерами ударного типа, лодками-камикадзе и со многими другими интересными продуктами, помогающими сохранять жизнь наших военных", - добавил министр.

Для себя лично Федоров поставил лишь две цели: не терять энергию в этом марафоне и быть максимально эффективным.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщали в ГУР, Украине нужно держать численность Сил обороны на уровне 1,1 миллиона человек. Система рекрутинга добровольцев такой масштаб не осилит, поэтому отменять механизм мобилизации не будут.

В дополнение народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что Рада готовит законопроект, согласно которому изменится мобилизация и ее правила, перечень лиц, имеющих право на отсрочку, механика воинского учета, рекрутинга и увольнения со службы.

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