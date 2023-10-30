Министр цифровой трансформации отметил, что в его ведомстве придерживаются своих слов.

Электронные повестки гражданам Украины не будут раздавать через "Дию".

Министр цифровой трансформации, вице-премьер Михаил Федоров в интервью "РБК-Украина" заверил, что повесток в "Дии" не будет. "Не будет повесток в "Дии". Мне кажется, что пока я работаю министром, все, о чем мы говорим - мы потом придерживаемся наших слов...", - заявил чиновник.

Напомним, в начале октября нардеп, секретарь комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко говорил, что для введения электронных повесток в Украине надо вносить изменения в законодательство.

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Мобилизация в Украине 2023 - что надо знать

В нашем государстве объявлена мобилизация после того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение. Военнообязанные в Украине мужчины в возрасте 18-60 лет, а также женщины некоторых профессий, в том числе медики, которые по состоянию здоровья могут проходить службу.

В октябре в Украине начал работать единый электронный реестр военнообязанных, который должен был значительно упростить процесс мобилизации. До запуска реестра - в начале апреля - руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник говорил, что гражданам Украины в "Дию" не будут приходить повестки.

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