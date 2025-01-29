Призывной возраст не является решающим в войне, потому что Украина нуждается в оружии для борьбы с российским агрессором, считает экс-глава МИД,

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что требование к Украине снизить призывной возраст является манипуляцией и оправданием иностранных партнеров относительно их бездействия в поддержку Украины. Об этом Кулеба сказал в интервью для телеканала France24.

В частности, экс-глава МИД ответил на вопрос о том, будет ли уменьшен призывной возраст.

"Это не та идея, которая зародилась в Украине. Это идея, которая зародилась в Соединенных Штатах, прежде всего, даже до того, как эта администрация (Дональда Трампа) пришла к власти. На мой взгляд - это большая ошибка. Потому что вы знаете российский нарратив, что "Запад воюет против России украинскими руками до последнего украинца". Поэтому, требование снизить мобилизационный возраст идеально вписывается в этот российский нарратив", - сказал Кулеба.

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Вместе с тем, как отметил дипломат, мобилизационный возраст не является решающим фактором в этой войне. Кулеба добавил:

"И те, кто отстаивают эту позицию, они используют это как оправдание их собственной бездеятельности. Поэтому, по сути, позиция, которую они отстаивают, заключается в том, что они ничем не обязаны перед Украиной, потому что Украина не уменьшает мобилизационный возраст. Это линия, которую они отстаивают. Но это манипуляция, и это очевидно для всех. Нам нужно оружие для борьбы с врагом".

Возможность снижения призывного возраста в Украине

Как сообщал УНИАН, в иностранных медиа, преимущественно американских, часто поднимается тема о необходимости снижения призывного возраста в Украине для мужчин.

В то же время, президент Владимир Зеленский считает "нечестным" диалогом, когда Запад отказывается поставлять дальнобойное оружие и ставит Украине требование мобилизовать более молодых людей. По мнению президента, мобилизация большего количества людей приведет лишь к тому, что в Силах обороны будет больше солдат без оружия.

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