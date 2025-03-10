Дикий о контрактах 18-24: Надо ввести предельный срок службы

По мнению эксперта дополнительные экстра выплаты лучше выплачивать опытным военным, которые отслужив предельный срок службы, остаются в армии и заключают новый контракт.

Введение предельного срока службы у войск создало бы большую справедливость в Вооруженных силах. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире на Радио NV.

Эксперт отметил, что очень неоднозначно относится к программе "Контракт 18-24". По его словам, все, что способствует притоку новых рекрутов, надо поддерживать

"Но честно говоря, эта программа очень несправедлива по отношению к тем, кто уже нас все это время защищает, в том числе и по отношению к тем молодым людям, которые в 18 и 20 лет просто взяли оружие и пошли нас защищать, не ожидая никаких льгот, не ожидая никаких экстра выплат", - сказал Дикий.

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По его мнению, гораздо правильнее было бы сделать совершенно другое - ввести предельный срок службы.

"Ввести предельный срок службы, а всем, кто соглашается, отслужив свой предельный срок службы, заключить новый годовой контракт, вот им давать такие выплаты", - сказал Дикий.

Он уверен, что это привлекло бы в армию опытных бойцов, и в армии было бы представление, что к военным относятся более справедливо.

Мобилизация мужчин 18-24 лет

Как сообщал УНИАН, первые добровольцы 18-24 лет, которые подписали контракты с Вооруженными силами Украины, уже приняли присягу.

Ранее многие раскритиковали военные контракты для украинцев 18-24 лет, в том числе, в Третьей отдельной штурмовой бригаде (3 ОШБр). Начальник рекрутинга Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук (Слип) считает, что эта инициатива должна распространяться на все бригады, или ни на кого.

11 февраля Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24 " - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которая готова присоединиться к Силам обороны на один год. Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение. Кроме того, предполагается, что по контракту будет выплачен 1 миллион гривен, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу, а остальные - во время службы.

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