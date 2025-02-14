Люди говорят, что имели большие надежды на Трампа, а теперь потеряли их и не понимают, что ожидает их и их детей.

Если в вероятном мирном соглашении с РФ будут зафиксированы территориальные потери Украины, как это видят в администрации президента США Дональда Трампа, то многие украинцы, которые потеряли свои дома, убегая от войны, будут иметь мало шансов вернуться когда-то к ним. Также многие вынуждены будут смириться с тем, что им и дальше придется жить в оккупации.

Издание The New York Times пообщалось с украинцами, которые проживали или проживают на территориях, которые сейчас оккупированы, и узнало их видение своего будущего.

66-летняя Елена Матвиенко из Мариуполя с горечью восприняла предположение о том, что оккупированные территории придется передать России. Она рассказала, что российская ракета разрушила ее дом, убила ее дочь и внучку. И все же женщина мечтает вернуться домой.

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Но, узнав на этой неделе позицию президента Трампа и его администрации о том, что Украине придется отказаться от части территории в рамках мирного соглашения, она ужаснулась, что Мариуполь станет частью России, пишет издание.

"Если бы у них забрали часть Америки, я бы хотела посмотреть, как они отреагируют. Это все равно, что оторвать человеку руку или ногу, а потом сказать: пусть будет, как есть", - сказала Матвиенко.

50-летняя журналистка Анна Мурлыкина, которая сбежала в Киев из Мариуполя в 2022 году, тоже глубоко разочарована.

"Эта цепь заявлений Трампа - это цепь унижений для таких, как я, людей, которые верили, что в мире есть закон и справедливость. Когда ты живешь в мире, который рушится под ногами, единственное, что тебе помогает выжить, - это верить в ориентиры, в цивилизованные демократические страны, которые придерживаются ценностей. Когда такие страны, как Соединенные Штаты, перестают быть опорой, не на что надеяться", - поделилась она.

Есть люди, которые остались жить в оккупации, но они ожидали, что это временно, например женщина из Бердянска, которая отказалась называть имя и фамилию. Она заверила, что не поддерживала российского вторжения и что, как и другие, кто остался, просто пыталась жить своей жизнью.

Сейчас ее возмущает то, что некоторые люди в Украине называют предателями тех, кто остался в оккупации.

"Мы никого не предавали. Мы живем на своей земле, в своих домах и просто пытаемся выжить в тех обстоятельствах, в которых оказались", - пояснила жительница Бердянска.

64-летняя Любовь сбежала из Мелитополя в Запорожье. Она рассказала, что волнуется за сына, который воюет в ВСУ.

"Это наивно, я знаю, но я очень надеялась на Трампа. Все, кого я знаю, говорили, что он такой непредсказуемый, возможно, он был тем человеком, который остановит войну. Я фантазировала, как вернусь домой в Мелитополь, очищу свой дом от этих уродов, потому что они там сейчас живут. Я бы посадила новые розы, потому что там никто не заботится о саде, и, видимо, много цветов уже нет", - рассказала Любовь.

В материале говорится, что российские гражданские переехали на некоторые оккупированные территории, куда их власть заманила дешевыми ипотечными кредитами и брошенной собственностью. Некоторые брокеры активно вербуют российских покупателей на набережную в таких городах, как Мариуполь и Крым.

Крымчанка анонимно рассказала изданию, что она и ее соседи уже адаптировались к российским учреждениям. Женщина сказала, что осталась в Крыму, потому что хотела воспитывать детей на родине, но уже теряет надежду на возвращение Крыма в Украину.

По ее словам, многие люди находятся в тяжелом эмоциональном состоянии из-за неопределенности. Они не понимают, что ожидает их и их детей.

Заявления представителей администрации Трампа относительно будущего Украины

Как сообщал ранее УНИАН, по словам спецпосланника США по вопросам Украины и России Кита Келлога, территориальные потери Украины могут зафиксировать в соглашении, но это не будет означать их признание.

Также министр обороны Соединенных Штатов Пит Гегсет заявлял, что возвращение территории Украины к границам 2014 года сейчас является "нереалистичным", как и присоединение к НАТО.

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