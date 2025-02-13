По его словам, на вопрос территорий стоит смотреть в долгосрочной перспективе, однако "это часть переговоров".

Потерю территорий Украиной в результате захватнической войны, которую развязала Россия, могут зафиксировать в соглашении о мире. Однако это не будет означать официального признания этих территориальных потерь, заявил спецпосланник Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлогг.

"Они не вернутся на границы 2014 года, границы, которые они имели до того, как Россия зашла в Крым. Думаю, будет определенное соглашение о потенциальной потере территорий. Но не обязательно это признавать – мы не делали этого со странами Балтии", – пояснил он в эфире Fox News.

Кэллогг напомнил, что когда СССР аннексировала территории стран Балтии, в США никогда не говорили, что Советский Союз "владеет" ими. Речь шла о том, что они просто находились под господством СССР.

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Говоря о вопросе войны в Украине, он отметил, что на вопрос территорий стоит смотреть в долгосрочной перспективе, однако "это часть переговоров".

"Нужен настоящий стабильный мир, который на самом деле является гарантированным с точки зрения того, что между всеми сторонами существует соглашение по безопасности, которое является долгосрочным и очень, очень устойчивым. Здесь многое будет зависеть от европейцев. Это происходит у них на заднем дворе, поэтому сделать это – в их интересах", – добавил спецпосланник Трампа.

Война в Украине и Трамп

12 февраля президент США провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным, после чего Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Западные медиа уже начали говорить о том, что этот шаг может свидетельствовать о "сдаче" Украины.

К тому же, в медиа звучат сообщения о том, что вопрос завершения войны в Украине могут решить без участия Украины (и Европы). В частности, попытками президента США вести прямой диалог с Кремлем через головы украинцев и остальных европейцев возмущены в Великобритании. Европа увидела в действиях американского президента призрак Мюнхенского заговора 1938 года.

Так, собеседник издания в Минобороны Великобритании заявил, что "не для того украинцы воевали три года, теряли своих сыновей и дочерей, чтобы их исключили из обсуждений их будущего". По его словам, на месте Украины он бы передал Трампу "тот же месседж, что и те, кто был на острове Змеином" (имеется в виду фраза о "русском военном корабле").

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