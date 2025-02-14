Впрочем, двери Альянса не закрыты для Украины навсегда, отметил американский министр обороны.

Возвращение территории Украины к границам 2014 года является "нереалистичным". Об этом в четверг, 13 февраля, заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью Breitbart News .

"Я не тот, кто объявляет красную линию. Я работаю с президентом, и мы считали, что было полезно просто донести до разговора немного реальности. В конце концов, президент Трамп - единственный, кто может определять, есть ли пространство для пошатывания или движения по любой конкретной позиции", - заявил Хегсет.

В то же время глава Пентагона отметил, что его слова не означают, что Украина не сможет присоединиться к НАТО в будущем.

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"Я думаю, что то, что я сформулировал вчера, консультируясь с высшим руководством в Белом доме и Овальном кабинете президента, было реальностью этого момента - что членство в НАТО было маловероятным, учитывая реалии, где мы сейчас. Никто не будет бросать палку в землю через 25 лет или в течение любого определенного периода времени", - сказал Хегсет.

Также глава Пентагона отметил:

"Это просто признание того, что если вы хотите, если мы хотим достичь мира путем переговоров, вы хотите прекращения огня, вы хотите возможности для длительного мира, реалистично, прямо сейчас это не в планах - так же, как реалистичное возвращение к границам 2014 года прямо сейчас не в планах".

Он сказал, что Трамп живет "в реальном мире".

Мирные переговоры

По словам американского президента Дональда Трампа, на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США, РФ и Украины. На ней не будет его самого или Путина, но речь идет о топ-чиновниках.

Трамп также говорил о встрече представителей США, Украины и РФ в Мюнхене 14 февраля. Однако советник Зеленского Дмитрий Литвин эту информацию опроверг.

Ранее американский лидер поддержал заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным сценарием. По словам Трампа, это "непрактично".

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