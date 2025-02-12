Хегсет подчеркнул, что с приближением третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину кровопролитие должно остановиться, а война прекращена.

Министр обороны США Пит Хегсет отмечает, что будущее мирное соглашение должно исключить новое нападение Российской Федерации на Украину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Пентагона сказал во время выступления на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в Брюсселе.

Хегсет подчеркнул, что с приближением третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину кровопролитие должно остановиться, а война прекращена.

Глава Пентагона пересказал слова президента США Дональда Трампа, что топ-приоритетом является прекращение боевых действий и достижение долговременного мира. В частности, как сказал министр обороны, Трамп "намерен прекратить эту войну путем дипломатии и привлечением России и Украины к переговорам".

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"Мы только остановим эту сокрушительную войну и начнем долговременный мир путем сочетания мощи союзников с реалистичной оценкой ситуации на поле боя", - сказал Хегсет.

По его словам, в США хотят, чтобы Украина была суверенной и богатой.

"Но мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины, которые были до 2014 года, является нереалистичной целью", - подчеркнул глава Пентагона.

По его убеждению, преследование этой обманчивой цели только продолжит войну и приведет к большим страданиям. Хегсет подчеркнул:

"Долговременный мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, чтобы обеспечить, что война не начнется снова. Это не должен быть Минск 3.0".

В этой связи, в США не верят, что членство Украины в НАТО будет реалистичным результатом урегулирования путем переговоров.

"Вместо этого, любые гарантии безопасности должны быть поддержаны боеспособными европейскими и не европейскими войсками. Если эти войска будут развернуты как силы по поддержанию мира в Украине в любой момент, они не должны быть миссией НАТО и на них не должна распространяться 5 статья [статья договора о создании НАТО, которая предусматривает, что нападение на одного союзника будет означать нападение на весь Альянс - УНИАН]", - подчеркнул глава Пентагона.

Также он сказал, что должен быть надежный международный контроль линии контакта между Украиной и Россией.

По его словам, как часть гарантий безопасности, американские войска не будут развернуты в Украине.

Война в Украине - позиция Вашингтона

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь США Марко Рубио подчеркивал, что для справедливого прекращения войны, которую Россия ведет против Украины, придется пройти долгий путь. При этом, окончание войны должно предусматривать сохранение Украиной суверенитета и независимости.

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