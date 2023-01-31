Как отметила глава Минреинтеграции Ирина Верещук, объединение с поляками - залог стабильного развития и безопасности.

Украинских абитуриентов могут обязаться сдавать польский язык в рамках нового формата внешнего независимого оценивания (ВНО). Для этого в правительстве предлагают начать менять законодательство "уже сегодня".

Соответствущую идею о включении польского языка в список предметов ВНО обсудила глава Минреинтеграции Ирина Верещук с представителями Минобразования и Украинского центра оценивания качества образования во время совещания.

"Если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня", - отметила Верещук.

Она заявила, что такая реформа будет актуальной, с учетом стремлений Украины интегрировать свою систему образования в европейское пространство. По ее словам, для этого украинцы должны знать языки стран-соседей.

Также Верещук подчеркнула, что со своей стороны Польша готова сделать ответный шаг и включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов.

"Украинская сторона открыта для сотрудничества с Польшей на всех уровнях, чтобы обеспечить доступ нашей молодежи к качественному европейскому образованию", - добавила Верещук.

Сдача ВНО в 2023 году

На данный момент Министерстве образования и науки рассматривают вопрос о проведении в 2023 году усовершенствованного Национального мультипредметного теста (НМТ).

Министр ведомства Сергей Шкарлет заявил, что из соображений безопасности и из-за сложностей логистики провести тестирование в традиционном формате ВНО невозможно.

В 2022 году из-за агрессии РФ против Украины абитуриентам предложили упрощенный аналог ВНО - Национальный мультипредметный тест. Также министерство увеличило время на его прохождение до 120 минут.

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