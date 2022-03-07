Проведение пробного внешнего независимого оценивания 19 и 26 марта не представляется возможным, отметили в УЦОКО.

В Украине отменили пробное внешнее независимое оценивание, которое должно было состояться 19 и 26 марта.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

"Из-за позорных захватнических действий России против Украины наша привычная жизнь изменилась, мы вынуждены защищать свою землю, своих близких и родных, свои дома. Очевидно, что большинство запланированных заранее мероприятий в этой ситуации не могут происходить, а будут проводиться позже, или вообще будут отменены. Сейчас должны вам сообщить, что проведение пробного внешнего независимого оценивания 19 и 26 марта не является возможным", - сказано в сообщении.

В УЦОКО отметили, что после наступления мира можно будет определиться с тем, как и когда будут проводиться образовательные оценивания.

Вас также могут заинтересовать новости: