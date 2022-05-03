Не всем участникам хватало 90 минут, чтобы полностью завершить тестирование.

Абитуриентам, которые в этом году будут сдавать упрощенный аналог ВНО, Национальный мультипредметный тест увеличили время на его прохождение. Теперь его можно пройти не за 90 минут, а за 120.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра качества образования.

28 апреля Центр опубликовал демонстрационный вариант упрощенного теста. Благодаря этому абитуриенты получили возможность ознакомиться с форматом тестирования. Кроме этого, поступающие в учреждения высшего образования смогли дать обратную связь.

Оказалось, что не всем абитуриентам хватает 90 минут для полного выполнения теста. Анализ статистики подтвердил, что участникам тестирования требуется больше времени. Поэтому время для НМТ увеличили на треть.

"Спасибо педагогам и соискателям образования за обратную связь, ведь она убедила нас в том, что мы на правильном пути в реализации НМТ, а также помогла приняли решение об увеличении времени на выполнение НМТ до 120 минут", - сообщили в Украинском центре качества образования.

Также увеличено время на выполнение демонстрационного теста, который абитуриенты могут пройти онлайн на сайте Центра.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в МОН показали демонстрационный вариант национального мультипредметного теста.

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