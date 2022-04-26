В тесте кроме заданий есть правильные ответы, что дает возможность сразу себя проверить.

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал демонстрационный вариант национального мультипредметного теста.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Демонстрационный тест можно загрузить в формате pdf. Документ удобен для тех, у кого сейчас медленный интернет или нет возможности работать в течение 90 минут за компьютером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме заданий можно увидеть правильные ответы, что дает возможность сразу проверить себя. В УЦОКО отмечают, что при выполнении заданий по математике можно пользоваться справочными материалами.

Также в ближайшее время появится возможность попрактиковаться в онлайн-версии испытания на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования.

Сообщается, что этот вариант поможет почувствовать атмосферу тестирования, потренироваться выполнять задания в онлайн-режиме, научиться распределять время на выполнение 60 заданий по трем учебным предметам. После завершения работы над тестом также будет возможность получить результаты тестирования.

Национальный мультипредметный тест: Что известно

Для поступления в учреждения высшего образования в 2022 году необходимо составить упрощенный аналог ВНО - Национальный мультипредметный тест( НМТ), который построен из трех блоков заданий: по языковым темам по украинскому языку, всем темам по алгебре и геометрии, а также задач по истории Украины, которые были составляющими ГИА.

Недавно УНИАН сообщал обо всем, что нужно знать о тесте по истории Украины, вкаким будет упрощенное ВНО-2022 по математике, а также каким будет нынешний тест по украинскому языку.