Национальный мультипредметный тест стал главной новацией и одной из предпосылок успешной вступительной кампании 2022 года в условиях военного положения.

В Министерстве образования и науки рассматривают вопрос о проведении в 2023 году усовершенствованного национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует пресс-служба Минобразования.

"Из соображений безопасности и из-за сложностей логистики проведение внешнего независимого оценивания в традиционном формате невозможно. Поэтому Министерство образования и науки Украины в качестве альтернативы рассматривает проведение в 2023 году усовершенствованного национального мультипредметного теста (НМТ)", – сказал Шкарлет.

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В настоящее время министерство инициировало подготовку специального законопроекта, позволяющего проводить НМТ в 2023 году. Детали будут обнародованы в порядке приема, который утвердит Минобразования после принятия соответствующего закона Верховной Радой.

Министр назвал предварительные характеристики структуры НМТ.

Национальный мультипредметный тест является разновидностью внешнего независимого оценивания, проводимого во временных экзаменационных центрах в компьютерном формате и охватывающего вопросы по нескольким предметам.

НМТ стал главным новшеством и одной из предпосылок успешной вступительной кампании 2022 года в условиях военного положения.

Планируется, что в 2023 году НМТ будет содержать обязательный и дополнительный блоки.

Обязательный блок НМТ будет состоять из четырех предметов: украинского языка, математики, истории Украины, одного из иностранных языков (по выбору поступающих будут предложены английский, французский, немецкий и испанский язык).

В отдельный день абитуриены смогут пройти дополнительный блок НМТ по физике, химии или биологии, результатом которого можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку.

По словам министра, усовершенствованная версия НМТ будет учитывать пожелания выпускников, которых во время обучения дифференцировали по уровню изучения различных предметов (химия, биология, иностранные языки и т.п.).

Тестовые задания НМТ составят согласно программам ВНО по соответствующим предметам.

Предполагается, что основной блок НМТ состоится в течение одного дня с перерывом.

"Сначала участники будут на протяжении 90 минут выполнять задания по украинскому языку и математике, а после короткого перерыва еще 90 минут будут работать над заданиями по истории Украины и иностранному языку. Тестирование по дополнительным предметам продлится 75 минут и будет проводиться в другой день", – отметил Шкарлетт.

Тестирование пройдет в июне – июле 2023 года в рамках основной и дополнительной сессий. В дополнительной сессии смогут принять участие поступающие, которые по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии. Таблицы перевода тестовых баллов по шкале 100-200 будут обнародованы заранее.

НМТ может быть проведено в Украине и в отдельных зарубежных странах. Решение о проведении НМТ за границей и возможном перечне стран будет приниматься весной с учетом военно-политической ситуации.

Регистрацию для участия в НМТ планируется провести в апреле.

ВНО в Украине

В 2022 году из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину было отменено проведение пробного и традиционного внешнего независимого оценивания.

Вместо ВНО впервые была введена сдача национального единого мультипредметного теста (НМТ), который состоял из трех учебных дисциплин: украинского языка, математики и истории Украины. Для участия в основной сессии НМТ зарегистрировались 206 тыс. 433 человека, еще 26,5 тыс. зарегистрировались на дополнительную сессию. Тестирование проводилось в Украине и иностранных государствах.

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