В столице прошла репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины, выяснили журналисты.

Над Киевом пролетели разные воздушные судна – истребители, вертолеты и военно-транспортные самолеты. Борты видели жители Борщаговки, Академгородка и Соломенки.

Во время пролета воздушных судов были очень громкие звуки, они испугали детей, домашних животных и птиц, сообщает ТСН.ua.

Издание выяснило, что борты пролетели над столицей в рамках подготовки к военному параду в честь Дня Независимости Украины. Тренировочные полеты проводила Национальная гвардия.

Журналист Иван Петринчак узнал, что в честь Дня Независимости над Майданом и Крещатиком пролетят, в частности, Ан-225 "Мрія" (крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет) и семь истребителей МиГ-29.

Напомним, 24 августа Украина будет отмечать 30-й по счету День Независимости. В честь праздника в нашей стране решили организовать сотни мероприятий. В Киеве будет военный парад и большой благотворительный концерт.

Автор: Екатерина Присяжнюк