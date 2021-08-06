18, 20 и 22 августа предусмотрено проведение репетиций парада войск ко Дню Независимости.

В Киеве предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта во время проведения 18, 20 и 22 августа репетиций парада войск ко Дню Независимости, и во время проведения торжественных мероприятий 24 августа.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации.

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В частности, 18, 20, 22 августа:

с 15:30 до 18:00 предусмотрено временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалка, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01: 15) временное ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

24 августа:

С 06:00 до 08:00 временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалка, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

С 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик), с 06:00

до 16:00 ориентировочно – на ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге.

Отдельно возможны перекрытия движения транспорта во время мероприятий с участием лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана:

с 22 по 24 августа - на Парковой дороге;

с 06:00 20 августа по 24 августа - на ул. Михаила Грушевского;

с 06:00 23 августа до окончания мероприятий – на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской до б-ра Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда до Михайловского пер.).

"Обращаем внимание, что детальный перечень улиц, где будут перекрывать или ограничивать движение транспорта во время репетиций парада войск и во время праздничных мероприятий ко Дню Независимости, будет опубликован дополнительно. Также отдельно будет сообщено об изменениях движения общественного транспорта в столице", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время тренировок 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Автор: Екатерина Гирнык