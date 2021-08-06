По словам Кулебы, международная поддержка "Крымской платформы" растет.

Уже 33 страны подтвердили участие в учредительном саммите "Крымской платформы", который запланирован на 23 августа в Киеве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Сегодня получили еще одно подтверждение: плюс один президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы. Общее количество участников возросло до 33", - заявил он.

По словам Кулебы, международная поддержка "Крымской платформы" растет, и новые подтверждения непременно будут.

Сьогодні отримали ще одне підтвердження: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи. Загальна кількість учасників зросла до 33. Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає і нові підтвердження неодмінно будуть 😎 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 6, 2021

Крымская платформа

Как сообщал УНИАН, украинская власть инициировала создание международной платформы по деоккупации Крыма.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий, - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, четвертый - уровень неправительственных экспертов. Предполагается создание экспертной сети для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы.

Автор: Константин Гончаров