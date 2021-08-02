Андреа Бочелли приедет в Киев.

В Киев с концертом приедет мировая звезда, итальянский певец Андреа Бочелли. Артист выступит 24 августа на НСК "Олимпийский".

Также состоится большой военный парад с участием украинских и иностранных военных. Будут все виды войск, которые защищают Украину на земле, в воздухе и воде. Отмечается, что мероприятие пройдет в двух городах - Киеве и Одессе.

Деньги, вырученные с концерта Бочелли, пойдут на создание музея Ивана Марчука.

Кроме того, 22 августа впервые вручат премию "Национальна легенда" в Мариинском дворце. Для лауреатов споют Ирина Билык, Наталья Могилевская, Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Тина Кароль, Alina Pash.

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24 августа выступят итальянский оперный певец Андреа Бочелли, Тина Кароль, Джамала, оперные певицы Людмила Монастырская и Тамара Калинкина. В этот же день на Олимпийском пройдет концерт "День Незалежності країни" (ДНК).

Также выступят Дима Монатик, Оля Полякова, Верка Сердючка, Потап, Надя Дорофеева, София Ротару, Океан Эльзы и Brutto.

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Автор: Диана Могилевич