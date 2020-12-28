Никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью людей, не было обнаружено.

В Николаеве неизвестный сообщил в полицию о заминировании офиса ЛГБТ-сообщества «Лига»

Читайте такжеВ Киеве водитель легковушки выбежал из салона за цветами и устроил забавное ДТП (видео)Об этом пишет «Преступности.НЕТ».

На электронную почту организации пришло сообщение следующего содержания:

«Я собираюсь убить вас всех бомбой. Представители ЛГБТ-сообщества, обращаюсь к вам от имени белого населения Германии. В ответ на ваше прогрессивное наступление на нашу страну я принял решение ответить единичным расовым террором. В связи с этим доставил и заложил самодельное взрывное устройство по адресу: Николаев, 54001, ул. Потемкинская, 110/5. Я собираюсь взорвать бомбу возле этого здания, чтобы убить как можно больше людей, затем прибыть на место и открыть огонь из автоматического карабина. Я уверен, что день начала моей борьбы войдет в историю свободной белой Европы как начало освобождения от леволиберального гнета и спасения белой расы».

В сообщении было фото предмета, похожего на бомбу.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области сообщили, что сообщение о заминировании поступило в 13:46. На место прибыли сотрудники взрывотехнической и кинологической служб, следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, спасатели и медики.

Никаких предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью людей, не было обнаружено.

Событие квалифицировано по признакам части 1 статьи 259 Уголовного Кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Правоохранители устанавливают личность, которая дала ложное сообщение о заминировании.

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Автор: Людмила Жерновская