В Запорожье задержали 18-летнего псевдоминера, за которым несколько месяцев охотились оперативники.
Читайте такжеМассовые "заминирования" детсадов и школ: в Одессе усиливают охрану учреждений (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что на счету задержанного – более двухсот ложных сообщений о заминировании.
"По версии следствия, он создал специальную группу в соцсетях, где за деньги принимал заказы на "минирование" объектов", – говорится в сюжете.
Задержание псевдоминера в Запорожье: подробности
Как сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины, фигурант систематически посылал правоохранителям сообщения о псеводминированиях госучреждений, торгово-развлекательных центров, учебных заведений и других мест массового пребывания людей, как в Украине, так и за рубежом.
Для этого задержанный использовал более 35 электронных ящиков.
Действовал фигурант по предварительному сговору с другими лицами за пределами Украины.
Установлена причастность к совершению так называемого "Сватинга" - тактика, которая заключается во введении в заблуждение спасательных служб.
Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.
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