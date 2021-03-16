Скандал из-за "романа" 8-летней украинки с блогером: маму девочки вызвали на допрос

Открыто уголовное производство.

В Киевской областной полиции открыли производство по факту «романа» 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Читайте такжеДетский омбудсмен обратился в полицию из-за "романа" восьмилетней украинки и блогераОб этом сообщает ТСН. Маму девочки вызвали на допрос. Милана Маханец и Паша Пай: что известно о скандале Соцсети всколыхнула новость о том, что у детей роман.

8-летняя украинка публикует фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и даже целуется с 13-летним блогером Пашей Паем.

Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, а вот у общества такой способ достижения популярности вызвал волну возмущения.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы по поводу этого. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: УНИАН

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