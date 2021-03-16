Милана с мамой Дарьей Маханец / фото instagram.com/milamaxanets
В Киевской областной полиции открыли производство по факту «романа» 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая.
Читайте такжеДетский омбудсмен обратился в полицию из-за "романа" восьмилетней украинки и блогераОб этом сообщает ТСН.
Маму девочки вызвали на допрос.
Милана Маханец и Паша Пай: что известно о скандале
- Соцсети всколыхнула новость о том, что у детей роман.
- 8-летняя украинка публикует фото и видео, на которых позирует в откровенных «луках» и даже целуется с 13-летним блогером Пашей Паем.
- Мать девочки поддерживает интернет-карьеру своей дочери, а вот у общества такой способ достижения популярности вызвал волну возмущения.
- Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы по поводу этого.
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