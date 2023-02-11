Он отметил, что с каждым новым прилетом, убытки от войны в городе растут.

Почти за год войны здания в Харькове сильно пострадали. Иллюстрацией масштаба разрушений в городе стала Северная Салтовка - самый большой спальный район в Украине, который месяцами обстреливали россияне в попытке оккупировать город.

Об этом в интервью Би-би-си рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. "Мне кажется, там нет ни одного дома, который был бы без разрушений", - прокомментировал он.

"Если ты видишь один прилет или два, то вроде внешне все ничего, думаешь, быстренько сделаем, а когда входишь внутрь, а внутри катастрофа", - поделился мэр.

Он вспомнил одну из школ, расположенную в этом районе и сказал, что почти за год войны она пережила 18 прилетов, и в здании не осталось ни одного целого класса.

Мэр Харькова отметил, что в данное время более 4500 многоквартирных домов "в той или иной мере разрушены". Всего в областном центре их примерно 8200, поэтому можно сказать, что речь идет о повреждениях более половины жилищного фонда. Кроме того, Терехов отметил, что около 500 домов и вовсе не подлежат восстановлению.

При этом власти Харькова оценивают ущерб, причиненный россиянами в $9 млрд. Однако Терехов отметил, что сумма ущерба постоянно растет на десятки и сотни тысяч долларов после каждого российского обстрела.

"Прилетел снаряд в землю и разрушений нет. Но соприкосновение снарядов с землей ведет к деформации труб, разбивает их. Сегодня этого не видно, а завтра понятно, что нет части трубопровода. И это касается тепла, воды, электроэнергии", - объяснил мэр.

Попытка оккупации Харькова

Россияне попытались оккупировать Харьков, подойдя вплотную к городу 26 февраля. Тогда они попытались совершить танковый прорыв. 27 февраля российская колонна бронетехники осуществила еще одну попытку прорваться в город, однако была разбита, а часть российских военных спряталась в школе №134, недалеко от центра города. Позже их уничтожили вместе со зданием школы.

После этого россияне уже не пытались войти в Харьков. В конце апреля - начале мая в ходе контрнаступления ВСУ отбросили оккупантов от города.

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