Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что электропитание критической инфраструктуры Харькова восстанавливается.

Харькове в результате атаки на критическую инфраструктуру около 150 тысяч абонентов в городе остаются без электроэнергии.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас у нас около 150 тысяч абонентов по городу Харьков без электроэнергии. Частично мы уже восстанавливаем водоснабжение и теплоснабжение. Восстанавливаем электропитание критической инфраструктуры Харькова – это водоканалы и соответствующие тепловые сети", - сказал он.

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Синегубов добавил, что враг в 04:00 нанес около 12 ракетных ударов по критической инфраструктуре. Это Харьковский, Чугуевский районы и город Харьков.

Удар по Украине 10 февраля

В ночь с 9 на 10 февраля российские оккупанты пытались атаковать украинские города иранскими дронами-камикадзе.

Около 4 утра Россия попыталась нанести удары по ряду городов Украины ракетами. В Харькове захватчики попали в объект критической инфраструктуры, в городе и области зафиксировали 10 взрывов.

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины на рассвете сбили пять крылатых ракет "Калибр" и пять дронов Shahed. Всего российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет и семь дронов-камикадзе Shahed-136/131.

Ситуация в энергосистеме Украины

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, когда существует наибольший дефицит.

По всей Украине, начиная с 8 февраля были изменены лимиты потребления для того, чтобы понять, сколько потребляют регионы с постоянным доступом к электроэнергии. Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления.

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