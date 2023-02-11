В течение суток россияне обстреляли по меньшей мере 17 приграничных населенных пунктов в нескольких районах.

Российские оккупанты вчера нанесли массированный ракетный удар по Харькову и Харьковской области, в результате чего есть повреждения объектов энергогенерирующей критической инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что в результате ударов получили ранения 8 гражданских людей. "Ночью было восстановлено электроснабжение и подключены 100% потребителей по городу и области. Однако, из - за последствий ракетных ударов 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики аварийных отключений для 12 очередей", - отметил Синегубов.

По его данным, в течение суток россияне обстреляли не менее 17 приграничных населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

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В результате обстрелов и авиационных ударов по Волчанску Чугуевского района повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание "Ощадбанка", аптека, детский сад и другие гражданские объекты. Получила ранения и была госпитализирована 69-летняя женщина.

В Купянске обстрелами повреждены семь частных домов. В селе Одноробовка Богодуховского района повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, объекты инфраструктуры.

Синегубов также отметил, что на деоккупированных территориях области продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники обезвредили 43 взрывоопасных предмета.

Обстрелы Харьковской области

5 февраля россияне ударили по центру Харькова из С-300. Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранение охранник. Другая ракета упала возле жилого дома и ранила четырех человек.

7 февраля около 23:00 российские оккупанты также нанесли ракетный удар по центру Харькова. Четыре ракеты попали в объект гражданской инфраструктуры.

А 9 февраля оккупанты массированно обстреляли приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области. Под вражеским огнем находились по меньшей мере 23 населенных пункта, в результате чего два человека погибли, еще пятеро ранены.

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