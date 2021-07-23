Во время оценки деятельности исправительных колоний, среди прочего, учитывали социально-воспитательную работу среди заключенных, условия их содержания и уровень здравоохранения.

Министр юстиции Денис Малюська презентовал рейтинг успешности украинских тюрем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Мы собрали всю необходимую информацию о деятельности учреждений пенитенциарной системы и с помощью электронного механизма сбора, анализа и вывода данных изобразили их на виртуальной карте. Так, теперь в режиме реального времени на ней можно посмотреть все показатели и данные в виде инфографики по каждому конкретному учреждению", – сообщил Малюська.

Так, по результатам оценки самое большее количество баллов набрали:

Качановская ВК (№54) (Харьковская область) – 769,52 балла; Надержинщинская ВК (№65) (Полтавская область) – 746,75; Диканевская ВК (№12) (Харьковская область) – 743,36; Полтавская ВК (№64) – 729,71; Мелитопольская УВП (№144) (Запорожская область) - 697,04; Покровская ВК (№17) (Харьковская область) – 687,79; Холодногорская ВК (№18) (Харьковская область) – 675,27; Божковская ВК (№16) – Полтавская область) - 671,24; Каменская ВК (№34) (Днепропетровская область) - 667,31; Темновская ВК (№100) (Харьковская область) – 663,48.

По словам Малюськи, ранее подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не был системным, а преимущественно ориентированным на реагирование, когда "что-то случается" в отдельных учреждениях. Это приводило к принятию "эпизодических" управленческих решений, вместо регулярных системных, которые основаны на четких показателях.

"Новый же механизм комплексной оценки успешности учреждений поможет Министерству юстиции регулярно отслеживать их прогресс. В частности, в таких сферах как финансовая деятельность, кадровое обеспечение, безопасность/режим, социально-воспитательная работа, условия содержания, права человека, здравоохранение, государственное предприятие учреждения исполнения наказаний", – говорит министр юстиции.

"Конечная наша цель: добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели – делать общество более безопасным", – подчеркнул Малюська.

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Оценка эффективности украинских тюрем представлена на специально созданной аналитической карте.

Рейтинг подготовлен при содействии инициативы "Поддержка реформы пенитенциарной системы", которая внедряется в рамках проекта "Сопровождение правительственных реформ в Украине" (SURGe). SURGe является проектом международной технической помощи, реализуемым компанией Alinea International и финансируемым правительством Канады.

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Автор: Виктория Токарева