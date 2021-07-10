Финансирование работ произошло за счет поступлений от платных камер.

Министр юстиции Денис Малюська показал ремонт в бесплатной камере Киевского следственного изолятора, рассчитанной на 22 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, фотографии отремонтированного помещения министр обнародовал на своей странице в Facebook.

«Знаю, что вам просто не терпится узнать, а что же там у нас с ремонтами бесплатных камер за счет поступлений от платных камер... На этот раз камера на 22 человека в Государственном учреждении «Киевский следственный изолятор», стоимость ремонта - 67 239 гривень», - отметил он в комментарии к фотографиям.

«Традиционно ни копейки средств налогоплательщиков потрачено не было», - подчеркнул Малюська.

Как сообщал УНИАН, в мае в Киевском следственном изоляторе презентовали 18 восстановленных камер. Месяц пребывания в одно - или двухместной отремонтированной камере обойдется арестантам в 12 тыс. грн. Как сообщила журналистам заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, в 18 восстановленных камерах смогут удерживать 32 человека. Она добавила, что Минюст намерен и дальше восстанавливать камеры в следственном изоляторе Киева.

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Она отметила, что ремонт камер состоялся за счет средств, полученных от заключенных, которые пользуются платными камерами, восстановленными ранее.

"Мы рассчитываем, что и этот корпус будет занят, а это значит, что 400 тыс. грн в месяц изолятор будет получать на спецфонд капитальных расходов и сам себя сможет постепенно реконструировать", - пояснила Высоцкая.

Частичное финансирование, добавила она, состоялось и за счет капитальных расходов. Высоцкая также отметила, что всего в следственном изоляторе 2 тыс. 300 человек, а платных камер есть не более чем на 48 человек.

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Автор: Инна Андалицкая