Они уже начали восстанавливать систему снабжения.

Американская сеть ресторанов быстрого питания Mcdonald's возобновит работу ресторанов в Днепре и Одессе.

Об этом сообщается на официальной странице Mcdonald's в социальной сети Facebook. "Прежде всего мы хотим видеть, как вы пробуете любимые блюда, делитесь ими с друзьями и искренне улыбаетесь. Именно поэтому мы планируем возобновить работу некоторых ресторанов в южной и восточной частях страны, в частности в городах Одесса и Днепр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они уже начали восстанавливать систему снабжения и тщательно следят за ситуацией безопасности. Даты открытия обещают анонсировать в сети.

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Макдональдз в Украине

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения сеть прекратила свою работу в Украине и заявила, что не будет открывать рестораны до конца войны.

Однако уже в начале августа стало известно, что они возобновят работу в ряде городов. В МИД тогда назвали это очень важным сигналом для международного бизнеса о том, что в Украине можно работать даже во время войны.

Сначала Mcdonald's вернулся в Киев, а впоследствии во Львов, Тернополь, Хмельницкий, Ривне, Винницу, Житомир, Ивано-Франковск и еще ряд городов.

В то же время корпорация прекратила свою работу в России в Беларуси.

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