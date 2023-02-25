Персонал уже начал готовиться к возобновлению работы ресторана.

После возвращения к работе в ряде украинский сеть ресторанов быстрого питания Mcdonald's вскоре откроется и в Одессе. Как сообщает местный Telegram-канал "Думская", ресторан снова откроет свои двери для посетителей уже весной.

"Мак откроется в... Согласно данным "Думской", McDonald's в Одессе может открыться в марте-апреле. Сейчас в фаст-фуд активно набирают персонал", - говорится в посте Telegram-канала.

Отметим, что эта сеть фаст-фудов приостановила свою работу в Одессе сразу же после начала полномасштабного вторжения России в феврале прошлого года.

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Возвращение McDonald's к работе: подробности

Не только в Одессе, но и во всей Украине сеть ресторанов приостановила свою деятельность после начала полномасштабного вторжения.

Летом Украина вела переговоры об открытии McDonald's, однако вернуться к работе фаст-фуда удалось лишь в сентябре. 20 сентября открылись первые три ресторана в столице, однако работали они только на доставку – это вызвало большой коллапс и блокировку заказов.

Доходило даже до того, что люди спекулировали на заказах и продавали бургеры по несколько тысяч гривен.

Следующим городом после Киева стал Львов. Впоследствии ресторан открылся в Тернополе, Ровно, Виннице, Житомире, Ивано-Франковске и еще многих городах Украины.

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