Рестораны возобновят работу в столице и в западной части страны.

Американская корпорация McDonald’s приняла решение открыть часть ресторанов в Украине.

Об этом сообщает Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.

"Приветствую решение компании McDonald’s возобновить работу части ресторанов в Украине. Сначала это будет Киев и западная часть нашей страны. Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще определенное время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается", - написал он.

Министр отметил, что возвращение крупной американской компании в Украину имеет большое значение, ведь это в первую очередь сигнал для международного бизнеса о том, что в Украине возможно работать даже во время войны.

"Это рабочие места и налоги в украинский бюджет, выживание нашей экономики во времена российской агрессии. Это, в конце концов, часть восстановления Украины", - подчеркнул Кулеба.

В официальном обращении компании сказано, что их сотрудники выразили большое желание вернуться к работе.

"В течение нескольких следующих месяцев мы с партнерами будем заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности наших людей и клиентов", - говорится на странице McDonald’s в Facebook.

Как известно, рестораны сети McDonald’s не работают в Украине с первого дня полномасштабного вторжения Российской Федерации. Ранее в компании заявили, что не будут открываться до конца войны.

Как сообщал УНИАН, в мае Mcdonald's объявил, что окончательно покидает Россию. Вместо него в Москве уже открыли новое заведение под названием "Вкусно и точка".

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