Рестораны сети McDonald’s не работают в Украине с первого дня полномасштабного вторжения РФ.

Многих украинцев интересует, когда же в нашей стране снова откроются рестораны сети McDonald’s. Оказалось, ценителям наггетсов и бургеров придется ждать аж до конца войны.

Компания огорчила всех своих поклонников в официальном ответе на информационный запрос ZAXID.NET.

Рестораны "МакДональдз" не работают в Украине с первого дня полномасштабного вторжения РФ. Как стало известно, сеть не будет открываться до конца боевых действий.

Компания передала все продукты, которые хранились в ресторанах, в гуманитарные штабы. Также сеть продолжает выплачивать зарплату 10 тысячам своим работникам в Украине.

"Из ресторанов, в которых это было безопасно сделать, уже передано горсоветам более 58 тонн продукции на общую сумму более 50 млн грн на нужды гражданского населения и защитников. Кроме того, компания продолжает организовывать поставки в гуманитарные штабы", – рассказали в Mcdonald's.

Сеть ресторанов также продолжает заниматься благотворительными проектами. Компания помогает беженцам и их детям.

"Фундация Дом Рональда МакДональда", где "МакДональдз" является партнером-основателем, продолжает поддерживать семейные комнаты и детские больницы финансово и необходимыми медикаментами, и продуктами. Лекарства, аптечки, еда и детское питание, воду, средства гигиены, спальные мешки переданы в 9 больниц. Также Фонд обустроил центр детской кардиологии, который переехал из Киева во Львов. Кроме того, в партнерстве с Фондом Литвы и польскими медиками создана мобильная амбулатория для оказания медицинской помощи украинцам, которые пересекают границу. Сейчас в амбулатории получили помощь уже более 500 человек", – говорится в сообщении компании.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в марте Mcdonald'S и Starbucks прекратили бизнес в России.

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