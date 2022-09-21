Через открытие сети ресторанов фаст-фуда сервису доставки Glovo пришлось увеличить количество курьеров.

20 сентября в Киеве открылись три ресторана Mcdonald'S. Они работают только на доставку. Уже в первый час работы ресторанов количество заказов в Glovo выросло на 442%.

Об этом в сервисе доставки ответили на запрос LIGA.net.

В целом за 20 сентября нагрузка Glovo выросла на 120%. Отмечается, что средний чек заказа в Mcdonald's составил 611 грн, а самый большой - 6320 грн. В него вошли: 23 "ДаблЧbзбургер" меню, шесть меню "Бигмак", пять пачек куриных наггетсов, 10 пирогов и 14 соусов.

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В Glovo заявили, что еще с начала сентября начали увеличивать количество курьеров из-за открытия Mcdonald's. Несмотря на это, когда рестораны открылись стало невозможным сделать заказ в некоторых районах или заведениях, поскольку не хватало курьеров.

В сервисе доставки добавили, что адаптация под новые условия работы займет время. Сейчас возле Mcdonald's присутствует максимальное количество курьеров.

Напомним, что McDelivery 20 сентября открылась в трех ресторанах Киева – на проспекте Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7, и на проспекте Гагарина, 2а. А примерно через неделю восстановят работу еще семь заведений в Киеве, впоследствии будут открываться остальные ресторанов в столице и в разных городах на западе страны. На правобережной части Киева доставка из Mcdonald's не работает.

Из-за рекордного спроса на продукцию Mcdonald's на левом берегу Киева 20 сентября закончились свободные курьеры Glovo.

Как известно, рестораны сети Mcdonald's не работают в Украине с первого дня полномасштабного вторжения Российской Федерации. Ранее в компании заявили, что не будут открываться до конца войны.

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