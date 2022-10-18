Сеть фаст-фуда возобновила работу четырех заведений во Львове.

McDonald's вернулся в еще один город Украины. Компания возобновила работу четырех заведений во Львове.

Об этом сообщается на странице Mcdonald's в Twitter.

Утром компания опубликовала новость о возвращении во Львов, однако впоследствии сообщение было удалено. В сети считают, что Mcdonald's решил перенести объявление из-за ракетных ударов, которые сегодня РФ нанесла по Украине.

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Впоследствии компания все же разместила перечень заведений, которые снова будут работать во Львове. Так, Mcdonald's открывается по следующим адресам:

проспект Шевченко, 7

проспект Черновола, 12

проспект Свободы, 35

улица Стрыйская, 30 А.

В Telegram-каналах сообщается, что возле заведений, которые возобновляют свою работу, уже выстроились очереди из желающих первыми купить еду от Mcdonald's.

Возвращение Mcdonald's в Украину: что известно

Как сообщал УНИАН, рестораны Mcdonald'S прекратили свою работу в Украине с 24 февраля. 20 сентября Mcdonald'S вернулся в Киев и начал работать, однако только на доставку. 27 сентября Mcdonald's запустил доставку еще из семерых ресторанов в Киеве, в том числе и на правом берегу столицы.

Впоследствии стало известно о том, что компания открыла для посещения 10 ресторанов, которые до того работали только на доставку.

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