На кадрах видны разрушенные дома, вдребезги разбомбленные улицы и обгоревшая техника.

Вооруженным силам Украины 21 марта удалось полностью выбить российские войска из прифронтового города Макаров на Киевщине.

Как сейчас выглядит город после того, как здесь прошелся "русский мир", показал руководитель гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба.

На кадрах видны разрушенные дома, вдребезги разбомбленные улицы и обгоревшая техника.

"Во время оккупации люди оказались в блокаде. Они были вынуждены жить в подвалах без воды и еды. Сегодня поселок понемногу приходит в себя после страшных дней "русского мира"", – написал Кулеба.

Он также добавил, что на территории сула сейчас проводится разминирование, и восстанавливают водоснабжение и электричество.

Ранее сообщалось, что там нашли тела 132 расстрелянных гражданских жителей. Российские оккупанты разрушили поселок городского типа Макаров на 40%.

Как сообщалось, в Макарове, что в 50 км от Киева еще в первые дни войны зашла технику оккупанта, которая намеревалась прорваться к Киеву. Под конец марта Государственный флаг Украины вернулся в местное админздание. Впрочем, российские захватчики продолжили наносить ракетные и артиллерийские удары.

"Мирного населения в поселке почти не осталось! Несмотря на разрушение гражданской инфраструктуры, путинские войска до сих пор наносят ракетные удары по поселку!",- извещало Минобороны 25 марта.

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