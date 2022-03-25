Мирного населения в поселке почти не осталось.

По Макарову на Киевщине российские захватчики наносят ракетные и артиллерийские удары.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что Макаров - поселок на расстоянии 50 км от Киева, и в первые дни войны здесь было зафиксировано технику оккупанта, которая намеревалась прорваться к Киеву. "Сейчас государственный флаг Украины вернулся в местное админздание!", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по Макарову российские захватчики наносят ракетные и артиллерийские удары. "Мирного населения в поселке почти не осталось! Несмотря на разрушение гражданской инфраструктуры, путинские войска до сих пор наносят ракетные удары по поселку!", - сказано в сообщении.

Напомним, по данным МВД, ВСУ перешли в контрнаступление на Киевщине.

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