По его словам, собственно военные принимают не основное участие в мобилизации ресурсов.

Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос перечислил ответственных за мобилизацию в Украине.

Как отметил генерал в интервью Radio NV, украинцы ошибочно считают, что за подготовку ресурсов и мобилизацию отвечают только ВСУ.

"Сразу видно, что люди не читали закон о мобилизации и мобилизационной подготовке. Там четко определено, что за мобилизацию в Украине отвечает президент Украины, премьер-министр, министерства и центральные органы власти; органы местного самоуправления, ОТГ и только там где-то военные", - заявил Кривонос.

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По его словам, в областях, где патрульные военной службы правопорядка "останавливают людей и кого уговаривают, кого насильно запихивают в машину, затем привозят в территориальный центр комплектования", власть участия в мобилизации, очевидно, не принимает.

Мобилизация в Украине - последние инциденты в регионах

В Ужгороде представители территориального центра комплектования и социальной поддержки провели рейд в спортивных залах. Также работники ТЦК поддержки устроили рейд в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино".

Позже в Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали рейды в спортзалы и другие общественные места.

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