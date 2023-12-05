Комментариев от ТЦК не было.

В Ужгороде представители территориального центра комплектования и социальной поддержки провели рейд в спортивных залах.Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Сегодня в сети обнародовали видео и фото, на которых можно увидеть людей в военной форме и с оружием в спортзалах. Отмечается, что они выдавали повестки как посетителям, так и тренерам.

В Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки не делали официальных заявлений по этому поводу.

Вручение повесток на улице: последние новости

В ноябре в сети сообщали, что в Ужгороде работники ТЦК посреди ночи забрали водителя, который привез в город детей на соревнования по тхэквондо. Отмечалось, что мужчину отправили проходить военно-врачебную комиссию, а затем - в Чернигов.

Недавно стало известно, что с декабря на территории Закарпатской области ввели проверку документов у граждан. Во Львовской области военнослужащих ТЦК уполномочили проверять документы у всех военнообязанных.

Также в интернете публиковали видео из разных регионов Украины, где представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки силой задерживают мужчин.

Вас также могут заинтересовать новости: