Они заявили об ответственности за "уклонение и любое препятствие в выдаче повесток".

В Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали рейды в спортзалы и другие общественные места.

"Работники Закарпатского ОТЦК и СП законным способом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки. По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не являются привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага", - говорится в заявлении, обнародованном в Facebook.

Они уверяют, что вручение повестки не означает, что человека сразу забирают на войну. "Сначала уточняются данные, призывник проходит медицинское освидетельствование и уже только после этого, если человек годен к службе, выдается мобилизационное распоряжение. Потом призывник едет учиться", - добавили в ОТЦК.

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Отмечается, что за "уклонение и любое препятствование в выдаче повесток" есть ответственность: "В соответствии с частью 1 статьи 114 Уголовного кодекса "препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет за собой лишение свободы на срок от 5 до 8 лет".

Также в заявлении указано, что в Вооруженных силах Украины есть немало военных специальностей, которые не предусматривают непосредственное участие в ведении боевых действий. "Просим также понять, что ВСУ это, в первую очередь - люди, в том числе ваши знакомые, ваши друзья, родители, мужья, сыновья и дочери, которые ждут замены или пополнения", - резюмировали они.

Выдача повесток в общественных местах: мнение юриста

В комментарии "Общественному" юрист, младший лейтенант запаса Владимир Романчук заявляет, что на обнародованных в сети видео работники ТЦК действуют корректно.

"Существует нормативный акт, а именно порядок №1487, который регулирует проверку состояния учета военнообязанных и определенных предприятий, компаний, а также государственных органов. Согласно этому документу, работники ТЦК и СП, уполномоченные на проведение подобных проверок, имеют право проверять состояние ведения военноучетной документации на предприятиях и состояние учета военнообязанных мужчин. Согласно действующему законодательству, им не запрещено выдавать направление на прохождение военно-врачебной комиссии или на обновление и актуализацию данных военнообязанных мужчин в ТЦК и социальной поддержки", - сказал он.

Он призывает воспринимать это не как рейд для привлечения будущих военнослужащих, а как проверку документов для актуализации информации о военнообязанных.

"Важно подчеркнуть, что работники ТЦК в таких случаях не могут выдавать повестку, например, на отправление в подразделение части, поскольку перед этим должна выдаваться поездка на актуализацию военно-учетных данных призывников. Иными словами, вам выдают направление в военкомат, вы идете туда, просматривают ваше дело, проверяют, есть ли у вас отсрочка, или вы забронированы, возможно, исключены из воинского учета", - добавил юорист.

Романчук добавил, что проверка документов является законной, если работники ТЦК осуществляют ее вместе с полицейскими или при наличии приказа коменданта, в котором указано, что именно этот работник уполномочен проверять документы.

"Для того, чтобы повестка была юридически значимой и имела определенные последствия, она должна содержать актуализированную информацию о военнообязанном, в частности его место регистрации, а также имя, фамилию и отчество. Очевидно, что для установления этих данных нужно провести проверку документов", - пояснил он.

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