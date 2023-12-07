Официальных комментариев от ТЦК не было.

Работники территориального центра комплектования и социальной поддержки устроили рейд в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино".

О выдаче повесток на территории поселка Косонь Береговского района Закарпатской области Украины сообщил журналист Виталий Глагога. "Сегодня сотрудники ТЦК посетили оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино". По словам очевидцев, цель визита такая же, как и в Ужгороде, Мукачево и Хусте, - вручение повесток", - написал он в своем Telegram-канале.

На видео, которое он обнародовал, можно увидеть большое количество мужчин в военной форме и полицейских.

Рейды ТЦК в общественных местах: последние новости

Напомним, 5 декабря в сети распространило видео из спортивных залов Ужгорода. Утверждалось, что работники ТЦК выдали тренерам и посетителям повестки.

Уже на следующий день появились похожие ролики из спортзалов в Мукачево и Хусте. Местные также сообщили о визитах рабочих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Сегодня Telegram-каналы распространили аналогичное видео из Днепра. На нем мужчина говорит, что в несколько спортзалов города пришли военные.

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