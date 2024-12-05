Он подчеркнул, что для получения паспорта гражданина Украины все должны подать определенный пакет документов.

Все граждане должны соблюдать закон Украины, независимо от того, где они находятся, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя ситуацию с паспортами для 18-летних парней за рубежом.

"Все граждане Украины, независимо от того, где они находятся, должны соблюдать законы и подзаконные акты Украины", - заявил он, пишет "Новости.LIVE".

Омбудсмен отметил, что для получения паспорта гражданина Украины все должны подать определенный пакет документов, среди которых - военно-учетный документ.

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"Действительно есть порядок, на основании которого для того, чтобы получить документы о гражданстве Украины, а именно - паспорт гражданина Украины, нужно предоставить исключительный перечень документов. В том числе, в этом перечне есть документ о воинском учете", - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что создавать другие подходы для тех, кто в Украине и для тех, кто за рубежом - "это не может существовать".

"Это будет дискриминационный подход. У нас принцип должен быть одинаковым для всех. Все равны в своих правах и обязанностях", - пояснил уполномоченный.

Ситуация с паспортами за рубежом - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня Судебно-юридическая газета написала, что паспортные сервисы за рубежом массово отказывают мужчинам 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в Реестре призывников "Оберег", в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. Речь идет и о тех, кто выехал до 2022 года, в частности, на учебу, или после начала полномасштабного вторжения, и соответственно не успел физически стать на учет в ТЦК.

По данным издания, эта ситуация стала предметом рассмотрения на заседании парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта с приглашением заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко.

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