Все граждане должны соблюдать закон Украины, независимо от того, где они находятся, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя ситуацию с паспортами для 18-летних парней за рубежом.
"Все граждане Украины, независимо от того, где они находятся, должны соблюдать законы и подзаконные акты Украины", - заявил он, пишет "Новости.LIVE".
Омбудсмен отметил, что для получения паспорта гражданина Украины все должны подать определенный пакет документов, среди которых - военно-учетный документ.
"Действительно есть порядок, на основании которого для того, чтобы получить документы о гражданстве Украины, а именно - паспорт гражданина Украины, нужно предоставить исключительный перечень документов. В том числе, в этом перечне есть документ о воинском учете", - отметил Лубинец.
Он подчеркнул, что создавать другие подходы для тех, кто в Украине и для тех, кто за рубежом - "это не может существовать".
"Это будет дискриминационный подход. У нас принцип должен быть одинаковым для всех. Все равны в своих правах и обязанностях", - пояснил уполномоченный.
Ситуация с паспортами за рубежом - что известно
Как сообщал УНИАН, сегодня Судебно-юридическая газета написала, что паспортные сервисы за рубежом массово отказывают мужчинам 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в Реестре призывников "Оберег", в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. Речь идет и о тех, кто выехал до 2022 года, в частности, на учебу, или после начала полномасштабного вторжения, и соответственно не успел физически стать на учет в ТЦК.
По данным издания, эта ситуация стала предметом рассмотрения на заседании парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта с приглашением заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко.