Компания разработала специальную онлайн-платформу для удобства клиентов.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" представил услугу доставки загранпаспортов в 134 страны мира по фиксированной цене в 6 долларов плюс 10 грн НДС. Ранее стоимость такой доставки составляла более 100 долларов. Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский на своей странице в Telegram.

"Мы разработали специальную платформу для такой доставки, на которой можно оплатить услугу доставки электронной маркой с QR-кодом", - отметил гендиректор "Укрпочты".

Как оформить доставку паспорта:

обратитесь в консульство и закажите изготовление загранпаспорта;

получите номер заказа и выберите доставку "Укрпочтой";

заполните заявку на сайте "Укрпочта" и отправьте ее вместе с квитанцией об оплате услуги в соответствующее зарубежное учреждение;

отслеживайте по трек-номеру.

"Укрпочта" - последние новости

3 декабря депутат Верховной Рады из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что 1000 гривен в рамках программы поддержки украинцев, полученные через "Укрпочту", можно потратить только на товары, которые продаются в отделениях и коммунальные услуги.

Видео дня

Ко Дню Достоинства и Свободы, который празднуется ежегодно 21 ноября в честь начала Оранжевой революции и Революции Достоинства, "Укрпочта" выпустила новую историческую коллекцию марок "Трезубец Независимости".

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