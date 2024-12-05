Отказы паспортных сервисов официально объясняются отсутствием "технической возможности" передать сведения о лице в Реестр призывников "Оберег".

Паспортные сервисы за рубежом массово отказывают мужчинам 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в Реестре призывников "Оберег", в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, речь идет и о тех, кто выехал до 2022 года, в частности, на учебу, или после начала полномасштабного вторжения, и соответственно не успел физически стать на учет в ТЦК.

По данным издания, эта ситуация стала предметом рассмотрения на заседании парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта с приглашением заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко.

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Ранее она заявляла, что ребята за рубежом смогут стать на учет дистанционно. В частности, после принятия 16 августа правительством постановления №932, она заявила, что ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии, и "все необходимые данные будут собираться из других реестров". Также она сообщала, что ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения ВВК. Это будет касаться и тех ребят, которые проживают за рубежом. Актуальность военных электронных документов для мужчин 18-60 лет, которые находятся за рубежом, будет проверяться через взаимодействие с ГМС.

В то же время, как отметили в Комитете, отказы паспортных сервисов официально объясняются отсутствием "технической возможности" передать сведения о лице в Реестр призывников "Оберег". По данным МВД, для оформления были приняты документы только у 9 человек, у которых отсутствуют записи в Реестре "Оберег".

"Это побуждает молодых граждан обращаться в иностранные учреждения для получения временных документов, поскольку они не имеют возможности стать на воинский учет и получить паспорт. И это при том, что они не подлежат мобилизации", - отметили в Комитете.

Таким образом, как пишет издание, несмотря на принятие постановления о цифровизации процесса №932, до сих пор является нерешенным вопрос механизма постановления на воинский учет мужчин 18-20 лет, которые выехали из Украины после начала полномасштабного вторжения и до достижения ими 18 лет, и не успели вовремя стать на учет.

Отмечается, что эти ребята не могут стать на воинский учет без возвращения в Украину и явки в ТЦК, и, соответственно, лишены возможности по оформлению (в том числе взамен утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Оформление паспортов для мужчин за рубежом

Как сообщал УНИАН, в апреле Кабинет министров принял решение о том, что военнообязанные мужчины 18-60 лет смогут получить загранпаспорта и паспорта гражданина Украины исключительно на территории Украины. В МИД тогда объяснили, что это постановление об изменениях в порядке выдачи паспортов гражданина Украины для выезда за границу касается документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ".

С 24 июля обособленные зарубежные филиалы ГП "Документ" возобновили прием заявлений-анкет на оформление паспортных документов для мужчин.

Отмечалось, что для получения услуг указанной категории граждан необходимо осуществить верификацию через официальное приложение Министерства обороны "Резерв+" с помощью QR-кода.

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