ЛГБТ-реклама - известная сеть магазинов удивила смелым предложением / ua.depositphotos.com
Популярная сеть магазинов косметики "Бомонд" запустила рекламу ко Дню всех влюбленных с ЛГБТ-парами.
Об этом пишет Страна.
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Авторы рекламы изобразили три счастливые пары: одну традиционную, и две – нетрадиционные.
Покупателям предлагают "выбрать подарки для любимых".
Сейчас само сообщение с указанной рекламой на странице сети в Facebook отсутствует.
Отмечается, что сеть пользуется большой популярностью среди поп-звезд.
strana.ua
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