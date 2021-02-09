Магазины пользуются большой популярностью среди поп-звезд.

Популярная сеть магазинов косметики "Бомонд" запустила рекламу ко Дню всех влюбленных с ЛГБТ-парами.

Об этом пишет Страна.

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Авторы рекламы изобразили три счастливые пары: одну традиционную, и две – нетрадиционные.

Покупателям предлагают "выбрать подарки для любимых".

Сейчас само сообщение с указанной рекламой на странице сети в Facebook отсутствует.

Отмечается, что сеть пользуется большой популярностью среди поп-звезд.

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Автор: УНИАН