Также пообщался и с другими маленькими пациентами медучреждения.

Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко приехал в Киев. Как сообщила организация UNITED24, обладатель Золотого мяча-2004 посетил больницу "Охматдет".

Шевченко встретился с пациентами, пообщался с ними, а также провел мастер-класс для детей. В частности поиграл в футбол с девочкой, пережившей потерю ноги.

"Амбассадор UNITED24 посетил детскую больницу "Охматдет", где встретился с маленькими пациентами. А с 6-летней Мариной даже немножко поиграл в футбол. Девочка - первый ребенок с ампутацией из-за травмирования в результате российского обстрела, которую протезировали в Украине",-отмечается в пресс-релизе.

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Шестилетняя Марина получила свой протез в середине марта. Девочка потеряла ногу из-за обстрела россиянами ее дома на Херсонщине в мае 2022-го года. Сначала ей ампутировали ногу в Кривом Роге выше колена для того, чтобы спасти жизнь. После этого девочка прибыла в" Охматдет", где лечится уже около 10 месяцев.

Сначала она лишь лежала и изредка садилась на кровать. Сейчас у девочки улучшилось состояние. Она уже не только ходит, но и может кататься на самокате и даже давать пас Андрею Шевченко.

Андрей Шевченко и его помощь Украине

Легендарный футболист и тренер в мае прошлого года стал первым амбассадором франдрейзинговой платформы United24. Шевченко тогда приехал в Киев и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В июле 2022-го года Шевченко приехал в Польшу и встретился с украинскими детьми-переселенцами. Тогда он призвал мировое сообщество не терять внимание к войне в Украине.

Кроме этого Шевченко участвовал и различных мероприятиях в поддержку Украины. В частности, и в теннисном благотворительном вечере, который организовала Элина Свитолина.

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