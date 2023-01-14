Предварительно, обошлось без пострадавших.

На одном из объектов критической инфраструктуры Киевской области произошло возгорание, на месте работают соответствующие службы.

Предварительно, никто не пострадал. Об этом в своем Telegram сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Киевская область. Около 6 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры имеем возгорание. На месте работают соответствующие службы. Предварительно, без пострадавших", - сообщил он.

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Взрывы в Киеве

Как сообщал УНИАН, в Киеве рано утром прогремели взрывы, на фоне чего в некоторых Telegram-каналах, в частности пропагандистских, начали писать о якобы наступлении из Беларуси.

Генерал-лейтенант, начальник штаба - заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк заявил, что утренние звуки взрывов в Киеве и области не связаны с военными действиями. Военный подчеркнул, что если бы была угроза - украинцы бы услышали сигнал тревоги.

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