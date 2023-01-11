Город предлагал место для проведения почетных захоронений рядом с Бабьим Яром, но Кабинетом министров было принято другое решение.

Кабинет министров принял решение об обустройстве Национального военного кладбища на Лысой горе в Печерском районе Киева.

Об этом в интервью ТСН рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

В частности, отвечая на вопрос, будет ли в Киеве создано Национальное военное кладбище и где именно оно может появиться, Поворозник сказал: "Да, такое кладбище должно быть обустроено в столице! Думаю, что в этом вопросе нам нужно уже от слов переходить к конкретным действиям".

Видео дня

"Город предлагал место для проведения почетных захоронений рядом с Бабьим Яром, но Кабинетом министров было принято другое решение, и оно было поддержано Киевсоветом, об обустройстве Национального военного кладбища на Лысой горе в Печерском районе", - добавил он.

По его словам, сейчас дискуссии по этому поводу идут между оппонентами.

"Но по моему мнению, нам уже нужно переходить от разговоров к конкретным делам. Нужно достойно чествовать память павших героев. Это должно быть мемориальное место и точно не на окраине столицы", - заявил заместитель председателя КГГА.

Потери Украины на войне против РФ

По словам руководителя Управления связей с общественностью ВСУ Богдана Сеника, информация о потерях ВСУ является служебной.

"Потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: