Никаких наступательных действий врага с севера пока нет.

В Киеве прогремели взрывы, на фоне чего в некоторых Telegram-каналах, в частности пропагандистских, начали писать о якобы наступлении из Беларуси. На самом же деле утренние звуки взрывов в столице и области не связаны с военными действиями.

Ситуацию прокомментировал генерал-лейтенант, начальник штаба - заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк. Он успокоил украинцев.

"Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и в области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с севера. Отмечу, что никаких наступательных действий врага с севера пока нет. Взрывы не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО, а также с любыми военными действиями. Если бы была угроза - вы бы услышали сигнал тревоги",-сообщил генерал - лейтенант, начальник штаба-заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

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Павлюк также подчеркнул, что причина взрывов будет сообщена отдельно. Известно, что до и после них в столице и области не объявляли воздушную тревогу.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН уже сообщал, что Данилов рассказал о новых планах РФ. Оказалось, что Кремль готовит закрытие границ, ведь Путин поставил в этой войне на кон всю Россию.

В Генштабе утром сообщили, что украинские воины отбили атаки РФ в районе Бахмута и еще 13 населенных пунктов на Донбассе. На фоне своих поражений рашисты пытаются разгонять ИПСО. Так, недавно они попались на лжи о якобы "захвате" Соледара, на этот фейк купились даже в CNN.

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