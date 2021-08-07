Регулярные трансляции лент на русском Кремень назвал системными нарушениями.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь отметил, что показ русскоязычных сериалов и фильмов угрожает национальной безопасности Украины.

Об этом он заявил в эфире программы Первые лица на 24 канале.

Креминь отметил, что трансляция таких сериалов нарушает действующее языковое законодательство, согласно которому с 16 июля все ленты на телевидении должны демонстрировать с украинским дубляжом.

"Если исходить из позиции Конституционного Суда, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины", – пояснил он.

По его словам, с нарушителями пытаются бороться. Регулярные трансляции лент на русском Кремень назвал системными нарушениями.

Раньше Креминь заявлял, что: "кого не устраивает... языковой закон, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой куда-то в другие края, в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно".

А депутат из "Слуги народа" Елизавета Богуцкая предлагала ввести уголовную ответственность за надругательство по государственному языку.

В 2019 году в Украине начал действовать закон "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В документе указано, что украинский является обязательным для органов власти и общественной сферы жизни.

Ряд положений документа сразу начали действовать, а некоторые нормы решили ввести в действие позже.

В частности, 16 января вступили в силу нормы, регулирующие использование украинского в сфере обслуживания. Согласно нормам, персонал обязан обращаться к посетителям на украинском и может перейти на другой язык, если клиент об этом попросит.

Позже – 16 июля, начали действовать нормы, регулирующие использование языка в сфере культуры. Согласно этим нормам, мероприятия необходимо проводить на государственном языке. В некоторых случаях могут быть использованы другие языки.

Автор: Яна Ставская