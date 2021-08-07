Языковой омбудсмен Тарас Креминь отметил, что показ русскоязычных сериалов и фильмов угрожает национальной безопасности Украины.
Об этом он заявил в эфире программы Первые лица на 24 канале.
Креминь отметил, что трансляция таких сериалов нарушает действующее языковое законодательство, согласно которому с 16 июля все ленты на телевидении должны демонстрировать с украинским дубляжом.
"Если исходить из позиции Конституционного Суда, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины", – пояснил он.
По его словам, с нарушителями пытаются бороться. Регулярные трансляции лент на русском Кремень назвал системными нарушениями.
Раньше Креминь заявлял, что: "кого не устраивает... языковой закон, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой куда-то в другие края, в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно".
А депутат из "Слуги народа" Елизавета Богуцкая предлагала ввести уголовную ответственность за надругательство по государственному языку.
В 2019 году в Украине начал действовать закон "об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В документе указано, что украинский является обязательным для органов власти и общественной сферы жизни.
Ряд положений документа сразу начали действовать, а некоторые нормы решили ввести в действие позже.
В частности, 16 января вступили в силу нормы, регулирующие использование украинского в сфере обслуживания. Согласно нормам, персонал обязан обращаться к посетителям на украинском и может перейти на другой язык, если клиент об этом попросит.
Позже – 16 июля, начали действовать нормы, регулирующие использование языка в сфере культуры. Согласно этим нормам, мероприятия необходимо проводить на государственном языке. В некоторых случаях могут быть использованы другие языки.