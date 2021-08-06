Креминь посоветовал некоторым жителям нашей страны подыскать себе другое место.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь посоветовал тем, кого не устраивает Украина или языковой закон, отправиться в другое государство.

Языковой омбудсмен в эфире "Четвертого канала" посоветовал недовольным найти то место, в котором им будет комфортно.

Чиновник подчеркнул, что граждане Украины, которые могут реализоваться в своей стране, должны уважать Конституцию, законы и народ.

"Поэтому, кого не устраивает... языковой закон, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой куда-то в другие края, в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно", – отметил Креминь.

Напомним, в Украине государственным является только украинский язык. В государстве власти стали активнее защищать украинский после того, как Россия под лозунгом "защиты" русскоговорящего населения в 2014 году пошла на агрессию – вторглась на часть Донбасса и захватила Крым.

Автор: Екатерина Присяжнюк