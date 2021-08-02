Юлия Мендель отметила, что на этой фотосессии "все значительно лучше, чем у высокомерных снобов, шипящих Крюковых, ЕСовцев, не видящих себя со стороны, безликих ботов Раис Раис и патриотических псевдопатриотов".

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель похвасталась в сети сексуальной фотосессией.

Соответствующие фото она выложила в своем Instagram.

"Два года политической травли. Расскажите мне, что у нас в обществе все хорошо с гендерным вопросом. Два года "обсасывания" каждой фотографии, нездоровое внимание к одежде, аксессуарам, моему весу и частям тела. Два года, когда все не так в моей фигуре, стиле, прическе, бровях, в выражении лица, макияже, обуви... Два года дискредитации и ненависти в соцсетях. Дикого невежества, пренебрежения из-за неверия, что "такая, как я", работает так же много и так же важно, как и "взрослые дяди". Два года, когда кто-то знает лучше, а я - максимум - гожусь на сексуальную объективацию. Два года, которые сделали меня сильнее. И оценить которые по-настоящему можно только теперь", - рассказала Мендель о периоде работы на посту пресс-секретаря президента.

Она отметила, что через месяц ей исполняется 35, и она "рада всему, что успела. И рада каждой морщинке и складке на своем теле. И каждому упреку, сказанному вслед".

"После двух лет политического мочилова (а вы знали, что телеканал "Прямой" хочет у меня "беспристрастное" интервью?:)) я могу выложить фотографии и уверенно сказать - на них все не просто "как надо", на них все значительно лучше, чем у заносчивых снобов, шипящих крюковых, ЕСовцев, которые не видят себя со стороны, безликих ботов Раис Раис, патриотических псевдопатриотов и уймы других несчастных, не способных мыслить и жить на полную", - отметила Мендель.

Мендель - скандалы, в которые попадала пресс-секретарь Зеленского

Мендель назначили на должность в июне 2019 года. Она победила в конкурсе, в котором участвовали около 4 тысяч человек.

В конце сентября 2019 года она попала в скандал, оттолкнув журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда тот хотел задать вопрос президенту.

Позже Мендель заявила, что на нее обрушилась волна травли после инцидента. Сам президент вступился за нее.

В марте 2020 года Мендель опубликовала тизер к выходу журнала, на обложке которого должен был появиться Зеленский. На фото Мендель в платье стоит возле президента, держа руку у его плеча. Многим такое фото показалось слишком неформальным.

В июле 2020 года Мендель отреагировала на слухи, которые ходили по интернету, о якобы ее "беременности"от президента. Она призвала пользователей соцсетей тщательнее проверять "фейки" и источники, которые их распространяют.

В апреле 2021 года Мендель заявила, что "украинский" русский язык является частью культурного разнообразия Украины.

Автор: Григорий Бондарь