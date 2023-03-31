Государственное обвинение просило для фигуранта пожизненное заключение.

Тячевский районный суд Закарпатской области признал виновным и вынес приговор в виде 15 лет лишения свободы обвиняемому по делу об убийстве пограничника на Закарпатье.

Как говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), прокуратура для обвиняемого просила пожизненное лишение свободы. В сообщении уточняется, что приговор еще не вступил в силу. "На обжалование решения суда у обвиняемого есть 30 дней со дня его провозглашения", - отмечается в сообщении ГПСУ.

Убийство пограничника на Закарпатье

15 ноября 2018 года поздно вечером во время совместной с румынскими пограничниками операции по пресечению контрабанды сигарет, недалеко от реки Тиса украинские пограничники задержали мужчину в гидрокостюме с большой суммой денег. Во время допроса задержанного на руководителя отдела "Деловое" майора Вадима Березенского наехал автомобилем организатор табачной контрабанды. Пытаясь убежать от пограничников, он несколько раз переехал офицера, а когда не смог через него переехать, бросил авто и сбежал. В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы, из-за которых и скончался.

Видео дня

Личность водителя установили и 17 ноября задержали. Фигурантом оказался, житель города Рахов Иван Магей. На следующий день ему избрали меру пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

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