На Закарпатье задержали мужчину, который переехал пограничника во время допроса контрабандиста

После наезда пограничник впал в кому, его состояние тяжелое.

Полиция Закарпатья в субботу, 17 ноября, задержала 34-летнего жителя Рахова, которого подозревают в том, что он в ночь на 16 ноября в селе Деловое сбил автомобилем пограничника, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Закарпатской области.

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По сообщению полиции, мужчине инкриминируют покушение на жизнь работника пограничной службы, в связи с исполнением им служебных обязанностей по охране государственной границы. Полиция будет ходатайствовать суд о взятии его под стражу.

Напомним, инцидент произошел, когда пограничник допрашивал и обыскивал контрабандиста сигарет после того, как в Румынии задержали других участников преступной группы, в которую он входил. После аварии пограничник впал в кому, а водитель автомобиля скрылся, оставив транспортное средство на месте происшествия. Пограничники сразу сообщили, что личность злоумышленника предварительно установили.